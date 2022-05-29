بابا الفاتيكان يعلن تعيين 21 كاردينالا جديداً

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول أسماء 21 كاهنا سوف تتم ترقيتهم إلى رتبة كاردينال في نهاية أغسطس. وكشف رئيس الكنيسة الكاثوليكية النقاب عن الأسماء أمام الحضور في ساحة القديس بطرس بعد صلاة "افرحي يا ملكة السماء" اليوم الأحد.

وسوف يكون 16 من الكرادلة الجدد مؤهلين للتصويت في الاجتماع السري الخاص بانتخاب البابا الجديد للكنيسة عند اللزوم، نظرا لأن أعمارهم تقل عن 80 عاماً. ويعقد المجلس الكنسي، وهو اجتماع رسمي لمجمع الكرادلة - من أجل قبول الأعضاء الجدد في 27 أغسطس.

ويمكن للبابا اختيار أي كاهن مرسم لينضم إلى مجمع الكرادلة.

ومن خلال تكوين هذا الكيان، يمكن للبابا التأثير على الاجتماع السري القادم وبالتالي انتخاب خليفته حيث يتم انتخاب بابا من بين الكرادلة. وبعد وفاة الكاردينال دين أنجيلو سودانو يوم الجمعة، يوجد حاليا 208 كرادلة على قيد الحياة، ولكن اعتبارا من مايو، صار 117 منهم فقط مؤهلين للتصويت في الاجتماع السري.

وهناك 67 من هؤلاء الكرادلة المؤهلين اختار البابا فرنسيس تعيينهم.