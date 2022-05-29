بوتين يعد صربيا بإمدادات غاز مستقرة

أفاد الكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بإمدادات غاز طبيعي مستقرة، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بينهما. وصرح فوتشيتش، لصحفيين في صربيا، بأن البلاد ستوقع عقداً مدته ثلاث سنوات بشأن الإمدادات مع شركة جازبروم الروسية. وعلقت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأن صربيا، التي لم تنضم للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، تسعى لتحقيق توازن بين السعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وبين الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الكرملين. وتبيع جازبروم الغاز إلى صربيا هذا العام بخصم بـ 270 دولاراً لكل ألف متر مكعب، بموجب تمديد لأجل ستة أشهر لاتفاقية كانت مدتها عشرة أشهر وانتهت أواخر2021. وأوضح فوتشيتش أن تكلفة المتر المكعب من الغاز ستتحدد خلال مفاوضات إضافية مع جازبروم، مضيفاً أنه يتوقع أسعاراً تفضيلية. وتعتمد صربيا بشكل كامل على روسيا للحصول على الغاز، ولكنها تسعى في الوقت نفسه لتنويع مصادرها. وتقول صربيا التي يقدر عدد سكانها بسبعة ملايين نسمة إنه لن يكون بإمكانها استيراد الغاز من مورّدين آخرين قبل نهاية 2023.