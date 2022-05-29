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شنغهاي ترفع قيود كورونا «غير المعقولة»
من شنغهاي
29 مايو 2022 17:05

قالت شنغهاي، اليوم الأحد، إن القيود «غير المعقولة» المفروضة على الشركات ستُرفع اعتباراً من الأول من يونيو.
وتهدف شنغهاي، المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، إلى إنهاء جوهري يوم الأربعاء للإغلاق العام الذي استمر شهرين والذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد.
وتتعارض القيود المؤلمة لفيروس كورونا في المدن الصينية الكبرى مع الاتجاهات التي شهدها باقي العالم والذي انتقل إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الإصابات.
وسوف تنهي شنغهاي، أكثر المدن الصينية سكاناً، الكثير من شروط استئناف العمل في الشركات اعتباراً من الأول من يونيو. وأطلقت المدينة أيضاً إجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على مشتريات السيارات، وتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية، وتسريع الموافقات على المشروعات العقارية.
وستطلب شنغهاي من البنوك تجديد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته الإجمالية مئة مليار يوان (15 مليار دولار).
وقالت وو تشينغ نائبة رئيس بلدية شنغهاي للصحفيين: «سندعم وننظم بالكامل استئناف عمل وإنتاج المشاريع في صناعات ومجالات مختلفة. وأضافت أن قيود كوفيد «غير المعقولة» على الشركات ستُرفع.
ولم تدل وو بتفاصيل عن القيود التي ستُلغى.
وبدأت شنغهاي في أبريل في نشر «قوائم بيضاء» بالشركات المهمة في مجالات صناعة السيارات، وعلوم الحياة، والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات من أجل استئناف الإنتاج فيها. لكن الكثير من الشركات الكبيرة لها موردون غير قادرين على إعادة الفتح وبالتالي ما زالت تلك الشركات تواجه أزمات لوجيستية.

المصدر: وكالات
شنغهاي
الاقتصاد الصيني
كورونا
الصين
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