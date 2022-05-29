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مصر.. المؤبد لـ14 إخوانياً و15 عاماً سجناً لنائب المرشد وأبوالفتوح
أرشيفية
29 مايو 2022 16:34

أحمد عاطف (القاهرة)

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لـ 14 إخوانياً ومعاقبة محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح و7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

مصر.. المؤبد لـ14 إخوانياً و15 عاماً سجناً لنائب المرشد وأبوالفتوح

وفى التفاصيل، فقد كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة بإحالة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد أمين عام اتحاد الأطباء العرب ورئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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