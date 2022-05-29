القوات المسلحة المصرية: القضاء على 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة في سيناء

نجحت القوات المسلحة المصرية في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتتبع ومحاصرة العناصر الإرهابية بشمال سيناء في القضاء على 10 عناصر إرهابية شديدي الخطورة.

وذكرت القوات المسلحة- في بيان، اليوم- أنه في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على (أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف ودانات، وكميات من مادة "TNT" شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية)، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، بحوزته بندقية آلية وخزنتان ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.