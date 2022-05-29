زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد مدينة "قصرشيرين" بمحافظة كرمانشاه غربي إيران. ووفقاً لما نقلته وكالة (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، فقد وقع

الزلزال صباح اليوم على عمق 13 كيلومترا من سطح الأرض. وسبق أن ضرب زلزال بقوة 3ر7 درجة المنطقة نفسها عام 2017 ، ما أودى

بحياة 620 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألفا آخرين. ولم ترد على الفور تقارير بسقوط ضحايا أو أضرار جراء زلزال اليوم. وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

المصدر: وكالات