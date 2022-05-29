مقتل وتشريد العشرات بانهيارات أرضية في البرازيل

لقي ما لا يقل عن 28 شخصاً حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البرازيل إثر إنهيارات أرضية عقب هطول أمطار غزيرة أمس. وقال مسؤولو الدفاع المدني في الولاية إن أكثر من 760 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في "بيرنامبوكو" بينما يعيش أكثر من 32 ألف أسرة في مناطق معرضة لخطر الإنهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية. ووفقاً لحكومة ولاية ألاغواس .. فقد أعلنت 33 بلدة حال الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية فيما لقي شخصان حتفهما عندما جرفهما فيضان بسبب الإنهيارات الأرضية.

المصدر: وام