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كورونا حول العالم: أحدث حصيلة للإصابات واللقاحات
امرأة تعزف على الأكورديون في صن بارك في يوم إعادة افتتاحه بعد تخفيف بعض القيود في بكين
29 مايو 2022 10:42
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 7ر528 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 38ر11 مليار.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية،
عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 528 مليونا و 722 ألف حالة.
وجرى مراجعة إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 287 ألف وفاة.
كما جرى مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 387 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
الإصابات
اللقاحات
كوفيد 19
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