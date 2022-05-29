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فقدان طائرة تقل 22 شخصاً في نيبال
أرشيفية
29 مايو 2022 10:08

قال مسؤولون حكوميون وشركات طيران إن طائرة تابعة لشركة طيران خاصة في نيبال اختفت اليوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا.
وأضافوا أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا السياحية إلى جومسوم في غرب نيبال.

المصدر: رويترز
طائرة
نيبال
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