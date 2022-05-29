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27 مدنياً ضحية مجزرة جديدة في الكونغو الديموقراطية
جنود كونغوليون (أرشيفية)
29 مايو 2022 08:36

قُتل 27 مدنيا على الأقل في بيني شرق الكونغو الديموقراطية على أيدي متمردي "القوات الديموقراطية المتحالفة"، وفق حصيلة أوليّة محدثة لمرصد غير حكومي. 

وأفاد "مرصد أمن في كيفو" عبر موقع تويتر "قتل ما لا يقل عن 27 مدنيا في قرية بيو مانياما قرب ماموفي (في بيني بشمال كيفو) هذا السبت.

وكان المتحدث باسم الجيش في بيني بإقليم شمال كيفو أنتوني موشايي قد أفاد في وقت سابق السبت "سمعنا طلقات نارية فجرا في قرية بيو مانياما. عندما وصلنا كنا متأخرين لأن القوات الديموقراطية المتحالفة قتلت أكثر من عشرة من مواطنينا بالسواطير".

وأضاف الضابط "لقد طاردناهم، أؤكد أن جنودنا حيّدوا سبعة عناصر من القوات الديموقراطية المتحالفة، كما أوقفوا عنصرا آخر أثناء عملية التمشيط". 
كما أعلن الصليب الأحمر المحلي في وقت سابق عن حصيلة ضحايا أعلى مؤكدا مقتل 20 مدنيا في الهجوم.

وفي تصريح لفرانس برس قال فيليب بونان مسؤول الصليب الأحمر المحلي الذي يشرف على عملية نقل الجثث إلى المشرحة، إن "حصيلة هجوم بيو مانياما ارتفعت بعد ظهر اليوم من 21 إلى 24 قتيلا مدنيا".

وقعت المجزرة بعد نحو شهر من الهدوء النسبي في بيني حيث ينفّذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات عسكرية مشتركة ضد "القوات الديموقراطية المتحالفة" منذ نهاية نوفمبر. 

المصدر: وكالات
هجوم مسلح
افريقيا
الكونغو الديمقراطية
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