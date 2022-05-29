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شنغهاي تعدل شروط اختبارات كورونا
أرشيفية
29 مايو 2022 08:18

 قال مسؤول بمدينة شنغهاي اليوم الأحد إن المركز المالي الصيني سيخفف من شروط اختبارات الكشف عن كوفيد-19 اعتبارا من أول يونيو لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام لتشجيع استئناف العمل والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت يين شين المتحدثة باسم الحكومة في شنغهاي في إيجاز صحفي إنه اعتبارا من أول يونيو سيتعين على من يدخلون الأماكن العامة أو يستقلون وسائل النقل العام إظهار نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن كورونا تم إجراؤه في غضون 72 ساعة مقابل 48 ساعة قبل ذلك. ولن تحدث تغييرات على الاختبارات بالنسبة لمن يريدون مغادرة المدينة.

وأعلنت المدينة تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض يوم السبت انخفاضا من 131 إصابة في اليوم السابق بينما انخفضت الإصابات المصحوبة بأعراض أيضا من 39 إلى 29.

وتم تسجيل إصابة واحدة جديدة خارج مناطق الحجر الصحي دون تغيير عن اليوم السابق.
ولم تسجل شنغهاي أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 يوم السبت دون تغيير عن اليوم السابق.

المصدر: وكالات
شنغهاي
كورونا
كوفيد 19
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