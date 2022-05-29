أميركا: إقرار أول خطوات لتعديل القواعد العالمية لتفشي الأمراض

قالت الولايات المتحدة إن دولاً من جميع أنحاء العالم وافقت على تعديل دولي بقيادة الولايات المتحدة للقواعد المتعلقة بتفشي الأمراض التي تعرف باسم اللوائح الصحية الدولية. وتمت الموافقة على هذه التعديلات خلال اجتماع يُنظر إليه على أنه فرصة تحدث مرة واحدة كل جيل كي تعزز منظمة الصحة العالمية دورها بعد نحو 15 مليون حالة وفاة خلال جائحة كوفيد-19. وجاء هذا التقدم بعد التغلب الأسبوع الماضي على اعتراضات في البداية من أفريقيا وغيرها. وتمثل التعديلات التي سعت إليها واشنطن وبدعم من دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي خطوة أولى في إصلاح أوسع للوائح الصحة العالمية يحدد الالتزامات القانونية للبلدان بشأن تفشي الأمراض ومن المتوقع أن يستغرق ما يصل إلى عامين. وأشادت شيبا كروكر السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعديلات المبدئية وباتفاق على تشكيل مجموعة عمل للنظر في التعديلات الموضوعية الهادفة بوصفها "انجازا كبيرا".

المصدر: وكالات