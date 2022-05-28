أوكرانيا ترد على روسيا بشأن أزمة الغذاء

عارضت أوكرانيا مجددا تصريحات روسية تقول إن سبب نقص الأمن الغذائي حاليا على المستوى الدولي هو العقوبات الغربية على موسكو.

ونفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على موقع تويتر، السبت، التصريحات الروسية قائلا "إن العقوبات ضد روسيا لا علاقة لها بأزمة الغذاء العالمية الناشئة".

وشدد كوليبا على أن "السبب الوحيد لنقص الأغذية وارتفاع الأسعار وخطر الجوع" هو عدم التمكن من تصدير "22 مليون طن من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في موانئنا البحرية".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت خلال حديث هاتفي مع المسشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة للدول الغربية، والعقوبات ضد روسيا هي المسؤولة عن هذه المشكلات".

وعبر كل من شولتس وماكرون عن قلقهما من الوضع المتوتر لسوق الغذاء العالمي خلال الحديث الهاتفي.