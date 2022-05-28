156 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 48 ساعة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقها للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف جبهات محافظات مأرب وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

ورصد الجيش اليمني في بيان له، ارتكاب الميليشيات 156 خرقاً للهدنة، منها 64 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور «حيس» جنوب الحديدة، و26 خرقاً غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقاً في محور «البرح» غرب تعز، و4 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة «الملاحيظ» بمحور صعدة.

وأشار البيان، إلى أن قوات الجيش أحبطت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز عملية هجومية حاولت خلالها الميليشيات الحوثية السيطرة على مواقع عسكرية بـ«عصيفرة»، كما أحبطت قوات الجيش محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة «حرض» غرب حجّة.

ولفت البيان إلى استمرار الميليشيات الإرهابية في إطلاق النار على مواقع الجيش ومقاتلي القبائل في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وإصابة أحد أفراد القوات المشتركة في محور «البرح» نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة.

كما واصلت الميليشيات الحوثية استحداث مواقع وشق طرقات فرعية، واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مأرب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة «الصلو» بمحور تعز.

ورصد بيان الجيش تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف جبهات القتال.

وفي سياق متصل، قتل مدنيان من أسرة واحدة في مديرية «حيس» جنوبي الحديدة، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر محلية بعثور الأهالي، أمس، على شابين من أهالي «حيس»، جثتين ممزقتين غرب قرية «الشعبة محل الربع» في ضواحي مركز المديرية، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي بهما. وذكرت مصادر من أسرة الضحايا، أن الشابين كانا عائدين إلى منزلهما على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم من مخلفات الميليشيات. ورغم النجاحات التي حققتها وتحققها الفرق الهندسية في الجيش اليمني، لا تزال مديرية «حيس» منكوبة بحقول وشبكات ألغام الميليشيات الإرهابية.