حملة حوثية لتجنيد اللاجئين

صنعاء (وكالات)

ازدادت الحملات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية مجدداً لإجبار اللاجئين الأفارقة في اليمن على التجنيد والقتال لصالحها، وذلك أمام النقص البشري الحاد الذي تواجهه.

وأفادت مصادر يمنية وإثيوبية، بأن الميليشيات الإرهابية شنّت دوريات ملاحقة وصفتها بالـ«شعواء»، طالت، خلال الأيام الماضية، العشرات من اللاجئين الإثيوبيين في مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي استخدمت ممارسات قاسية من تحذير وتهديد ووسائل ضغط وترهيب لإجبار اللاجئين على الالتحاق بصفوفهم.

وقالت تقارير إثيوبية: إن الميليشيات كثّفت حملات استدراج بحق من تبقى من اللاجئين، مع حملات مطاردات في صنعاء وضواحيها.