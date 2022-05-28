أميركا وهولندا تدعوان إلى جمع مزيد من التبرعات لـ «صافر»

واشنطن (وكالات)

دعت الولايات المتحدة وهولندا إلى دعم الجهود الأممية من أجل تفادي التهديدات الاقتصادية والبيئية الكارثية التي تشكلها ناقلة النفط «صافر».

وفي اجتماع استضافه السفير الهولندي في أميركا أندريه هاسبلز، وشارك فيه المبعوث الخاص للولايات المتحدة ليندركينج والسفير اليمني في واشنطن محمد الحضرمي، ودبلوماسيون آخرون، وشدد المجتمعون على أهمية جمع 144 مليون دولار من أجل تمويل الخطة التشغيلية من أجل البدء بتفريغ ناقلة «صافر» المهددة بالانهيار قبالة ميناء «رأس عيسى» على البحر الأحمر، غربي اليمن، التي تتطلب بدايةً 80 مليون دولار من أجل نقل حمولة النفط الموجودة على «صافر» إلى سفينة أخرى مؤقتة مطلع يوليو المقبل، بحسب ما أفاد بيان للخارجية الأميركية.

ودعا المجتمعون المانحين من القطاعين العام والخاص إلى تقديم مساهمات سخية للمساعدة في منع تسرب النفط أو انفجار الخزان الضخم «صافر».