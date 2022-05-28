السيسي: ضرورة تحصين الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة، واصفاً كتلة الشباب بأنها تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة الـ 45 لمجلسهم بالقاهرة.

وقال راضي، إن السيسي شدد خلال اللقاء على ضرورة الحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة في عقول الشباب والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وتبادلاً للرؤى بين السيسي والوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحة للتشاور بين الكوادر المجتمعية الشبابية في الوطن العربي بغية بلورة رؤى شبابية للتحديات التي تواجههم.

وأكد السيسي أهمية توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.