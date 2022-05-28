البابا فرنسيس يزور الكونجو وجنوب السودان في يوليو

روما (وكالات)

يعتزم البابا فرنسيس زيارة الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان من 2 إلى 7 يوليو، حسبما أعلنت دولة الفاتيكان أمس. ومن المقرر أن يزور البابا ضحايا العنف في مدينة جوما شرقي الكونجو ومخيماً للاجئين في جوبا عاصمة جنوب السودان، خلال رحلته.

وسيقيم البابا قداسات واجتماعات مع زعماء الدولة والكنيسة في الدولتين اللتين دمرهما الصراع.

وينضم للبابا فرنسيس رئيس أساقفة كانتربري والمشرف الجديد للجمعية العمومية للكنيسة الاسكتلندية في زيارة دينية «من أجل للسلام» لدولة جنوب السودان.

ودعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الزعماء الدينيين إلى الرحلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أمس.

ومن المقرر أن يجتمع الزعماء الدينيين مع رئيس البلاد وبنوابه الخمسة في جوبا، عاصمة البلاد.