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مقتل عشرات المدنيين في هجمات إرهابية بالكونجو
مقتل عشرات المدنيين في هجمات إرهابية بالكونجو
29 مايو 2022 02:30

بيني (وكالات)

أفاد الجيش والصليب الأحمر في بيني شرق الكونجو الديمقراطية بمقتل أكثر من 10 مدنيين، فجر أمس، على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة».
وقال أنتوني موشايي المتحدث باسم الجيش في بيني بإقليم شمال كيفو «سمعنا طلقات نارية فجراً في قرية بيو مانياما، عندما وصلنا كنا متأخرين؛ لأن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت أكثر من 10 من مواطنينا بالسواطير». 
لكن الصليب الأحمر المحلي أعلن عن حصيلة ضحايا أعلى مؤكداً مقتل 20 مدنياً في الهجوم.
وفي تصريح لفرانس برس قال فيليب بونان مسؤول الصليب الأحمر المحلي الذي يشرف على عملية نقل الجثث إلى المشرحة، إن «حصيلة هجوم بيو مانياما ارتفعت بعد ظهر أمس، من 21 إلى 24 قتيلاً مدنياً».
وتُحمل «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي يعتبر تنظيم «داعش» أنها فرع له في وسط أفريقيا، مسؤولية قتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونجو الديمقراطية وشنّ هجمات في أوغندا.  

الكونجو
الكونجو الديموقراطية
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