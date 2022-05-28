تونس تدعو لتعزيز الاستجابة للأزمات الإنسانية

تونس (وكالات)

دعت تونس إلى ضرورة العمل على إقرار خطة تحرّك ترتكز على عدد من الأولويات، ومن شأنها أن تسهم في تعزيز الاستجابة لمختلف الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة في ضوء الارتفاع المتواصل للأشخاص المحتاجين إلى إعانة أكيدة ومستعجلة.

وأوضح وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في كلمته أمام القمة الأفريقية الإنسانية الاستثنائية المنعقدة بمالابو بغينيا الاستوائية أنه من المؤسف أن تكون الدول الأفريقية أكثر الدول معاناة وأن تكون شعوبها أكثر الشعوب المهددة في أمنها وسلامتها واستقرارها، في الوقت الذي تتوفر فيها ثروات وطاقات طبيعية وبشرية قادرة على توفير الرفاه والنمو.

وأضاف أن الأزمات والحروب استنزفت مقدّرات القارة ومنعت ملايين الأطفال من التعليم، كما منعت 26 مليون أفريقي من التمتع بالمساعدة الإنسانية التي تضمن لهم مجرد البقاء على قيد الحياة، فضلاً عن تنامي الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية.