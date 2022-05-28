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الأمم المتحدة تؤكد أهمية إنشاء وكالة إنسانية أفريقية
الأمم المتحدة تؤكد أهمية إنشاء وكالة إنسانية أفريقية
29 مايو 2022 02:30

مالابو (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة أهمية إنشاء وكالة إنسانية أفريقية لديها كل الإمكانات لإحداث فرق في العالم وليس فقط في أفريقيا. وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث في كلمة له أمام القمة الإنسانية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي ومؤتمر التعهدات المنعقد حالياً في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية: إن «الأمم المتحدة تقدّر أن ما يصل إلى خُمس سكان قارّة أفريقيا يعانون الآن من سوء التغذية، وذلك على الرغم من كل الجهود التي بذلها جميع القادة والحكومات لحماية وتعزيز رخاء القارّة وتنميتها».
وأضاف أن «ملايين الأشخاص في القارة يتم دفعهم إلى حافة البقاء على قيد الحياة»، مشيراً إلى أن «العديد من الصعوبات التي تواجهها أفريقيا مدفوعة بقوى خارجة عن نطاقها، بما في ذلك الصراعات وتغيّر المناخ وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار السلع». وأشار إلى أهمية وجود وكالة إنسانية أفريقية، مؤكداً أنه أمر ضروري وتتم مناقشته والتخطيط له.

الأمم المتحدة
أفريقيا
مارتن جريفيث
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