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السودان يدين تصريحات إثيوبيا حول ملء سد النهضة
السودان يدين تصريحات إثيوبيا حول ملء سد النهضة
29 مايو 2022 02:30

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أدانت وزارة الخارجية في السودان تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي والتي تجاهل فيها موقف السودان من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته، أمس، ضرورة الالتزام  بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية  التي تحفظ  حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة. 
وجددت الخارجية السودانية التأكيد على حق إثيوبيا في التنمية لكن دون إحداث أضرار بالسودان.
وكان مدير سد النهضة كيفلي هورو قد أكد أن الملء الثالث للسد سيكون في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيراً إلى احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات الملء، واستبعد إيقاف عملية الملء الثالث، معتبراً أنها عملية تلقائية.
وقال المسؤول الإثيوبي، إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح. وأضاف أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا.

السودان
إثيوبيا
سد النهضة
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