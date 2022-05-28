أفغانستان: مقتل 19 طفلاً بهجمات في 4 أيام

إسلام آباد (وكالات)

كشفت أرقام رسمية أن 19 طفلاً على الأقل قتلوا في أفغانستان، خلال الأيام الأربعة الماضية، في هجمات أو حوادث انفجار ذخائر من مخلفات الحرب.

وقال عبيد الله عبيدي، المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، إن طفلين قُتلا، أمس، وأصيب آخر في منطقة «باغ-إي-مير» في مدينة «قندوز»، بينما كانوا يلعبون بقذيفة هاون من مخلفات الحرب.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن 16 طفلاً آخرين قتلوا في العاصمة كابول ومدينة «مزار الشريف» يوم الأربعاء الماضي.

واستهدفت الهجمات ركاب ثلاث حافلات صغيرة ومصلين في أحد المساجد.

وقبل ذلك بيوم، قتل طفل آخر في حادث، عندما انفجرت ذخيرة من مخلفات الحرب في إقليم «أوروزجان».

جاء ذلك، فيما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف السكان الأفغان يعتمدون على مساعدات إنسانية وحماية لإنقاذ حياتهم.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس، عن المفوضية قولها إن شخصاً واحداً من بين كل اثنين في أفغانستان لا يعرف من أين ستأتي وجبته التالية.

وذكرت المفوضية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يمكن ترك شعب أفغانستان.. إننا نقدم معونات مباشرة للفئات الأكثر ضعفاً».

وأضافت: «نبني مدارس ومراكز صحية ومشروعات مياه وطرقاً لتوفير الظروف للعودة الطوعية للاجئين والنازحين، عندما يشعرون بالاستعداد لذلك».

وقال عبد اللطيف نظري، نائب وزير الاقتصاد: «ثبات أسعار الغذاء والوقود وثبات أسعار الصرف، وزيادة الواردات والصادرات وجذب استثمارات محلية وأجنبية وإقامة مشروعات محلية وأجنبية، من بين برامج وزارة الاقتصاد للحد من الفقر في البلاد».

ودعا خبراء الاقتصاد أفغانستان إلى الاستعداد لحلول منهجية لتقليص الفقر.

وقال شاكر يعقوبي، أحد خبراء الاقتصاد «يجب على الحكومة أن تضع خططاً واضحة ومحددة حول برامج البنية التحتية، التي يمكن أن توفر فرص عمل، وهو ما يشكل نظاماً اقتصادياً مختلطاً ومنصات للنمو والتنمية لإقامة علاقة مباشرة بين السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية».