تحذير أمني من قصف مطار بغداد والمنطقة الخضراء

هدى جاسم (بغداد)

حذرت برقية عسكرية عراقية، من قصف يطال المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بصواريخ كاتيوشا أو طائرات مسيرة.

وذكرت البرقية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد، إلى المقر المتقدم لقيادة عملياتها في جانبي الكرخ والرصافة، ولواء المغاوير، أن معلومات وردت تفيد بنية «جماعات خارجة عن القانون» استهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بإطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة. ولم تحدد القيادة الجهة التي تخطط لذلك.

ودعت إلى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات أمنية في الأماكن التي من المحتمل إطلاق النيران منها.

وتعرضت المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، لعشرات الهجمات خلال السنوات الماضية نفذتها ميليشيات موالية لجهات خارجية.

وعادة ما تتبنى الميليشيات المسلحة مسؤوليتها عن مهاجمة المناطق الرئاسية ومقار البعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد قوات التدريب الأميركية والتحالف الدولي.

في سياق آخر، لا تزال المؤسسات العراقية تشهد شللاً مع تعذّر تشكيل حكومة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية.

وبانتظار الخروج من المأزق، يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي بتسيير الأعمال.