تركيا: تحييد 21 عنصراً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا والعراق

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 18 مسلحاً من تنظيم «حزب العمال الكردستاني»، خلال العملية التي يقوم بها الجيش التركي بجبال شمال العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش التركي تمكن من تحييد 18 مسلحاً من «العمال الكردستاني»، بواسطة طائرات مسيرة، في إطار العملية التي تحمل اسم «المخلب ـ القفل».

كما أعلنت تحييد 3 عناصر من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردي» في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب تمثل كيانا واحداً هي وحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً في جنوب شرق البلاد منذ 1984. وتصنف تركيا الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأول، تحييد 14 عنصراً من «العمال الكردستاني» في شمال العراق.

وأوضحت أن العملية تأتي انتقاماً لمقتل عدد من جنودها خلال عمليات لعناصر «العمال الكردستاني».

وكانت آخر العمليات التي استهدفت جنودا أتراك، صباح أمس الأول، وراح ضحيتها جندي، فيما قالت «الدفاع التركية»: «لم نترك دماء جنودنا ولن نفعل».