ترامب: مواجهة «الشر» تحتم اقتناء السلاح

هيوستن (وكالات)

رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوات للتشدد في قوانين اقتناء السلاح في أعقاب مجزرة مدرسة تكساس، معتبراً أن الأميركيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد «الشر»، فيما طالب بإجراء إصلاح أمني شامل في جميع المدارس الأميركية. وقال ترامب، مخاطباً أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق، إن «وجود الشر في عالمنا ليس سبباً لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون»، إنما «هو أحد أهم أسباب تسليحهم».

وتأتي مشاركة الرئيس السابق في مؤتمر الجمعية الوطنية للوبي الأسلحة الذي يعقد في هيوستن بعد ثلاثة أيام على مجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس. وأضاف ترامب إن «مختلف سياسات الرقابة على السلاح التي يروج لها اليسار لم تكن لتفعل شيئاً لمنع الحادث المرعب، لا شيء على الإطلاق».

وتلا ترامب أسماء جميع الأطفال الذين قضوا، واصفاً إياهم بأنهم ضحايا شخص «مجنون» خارج عن السيطرة.

وقال: «يجب علينا أن نتحد جميعنا جمهوريين وديمقراطيين، لتحصين مدارسنا وحماية أطفالنا، فما نحتاجه الآن هو إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء بلدنا».

وفضل حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت عدم حضور المؤتمر، كما لفت في بيان إلى عدم مشاركة نائبه دان باتريك، بهدف تجنب «إثارة مزيد من الألم للعائلات».