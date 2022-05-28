موسكو: مستعدون لمناقشة تصدير الحبوب «بلا قيود»

موسكو (وكالات)

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً، أمس، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وناقش معهما الهجوم الروسي على أوكرانيا ومسألة تصدير الحبوب على وقع مخاوف من أزمة غذاء عالمية. واستمرت المكالمة ثمانين دقيقة، وجرت بناء على طلب ماكرون وشولتس، بحسب المستشارية الألمانية. وقال بوتين، خلال المكالمة بحسب بيان أصدره الكرملين، إن «روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود».

وأوضح، وفق البيان، أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها «سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا».

وأكد بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية، «الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة» عن موسكو. وأوكرانيا مصدّر رئيس للحبوب، وخصوصاً القمح والذرة، لكن إيصال إنتاجها معطل بسبب المعارك. بدورها، لا تستطيع روسيا بيع إنتاجها بسبب العقوبات الغربية التي تطول قطاعيها المالي واللوجستي. وينتج البلدان ثلث ما يحتاج إليه العالم من قمح. وألحق النزاع ضرراً بالتوازن الغذائي العالمي، مثيراً مخاوف من أزمة خطيرة تدفع ثمنها خصوصاً البلدان الأشد فقراً.

من جهتها، قالت المستشارية الألمانية، إن بوتين تعهد أن روسيا لن تستغل فتح «حزام الألغام، الذي أُقيم لحماية الموانئ الأوكرانية للسماح بتصدير الحبوب بالسفن، للقيام بأعمال هجومية»، لافتة إلى أن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على «الدور المركزي» الذي يجب أن تؤديه الأمم المتحدة لضمان حصول عمليات التصدير.

وأضافت برلين أن شولتس وماكرون شددا على ضرورة «وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية» من أوكرانيا. ودعا شولتس وماكرون «الرئيس الروسي إلى الحرص على تحسين الوضع الإنساني للسكان المدنيين» في أوكرانيا.

وأبدى الرئيس الروسي «التزاماً بمعاملة المقاتلين الأسرى وفق القانون الإنساني الدولي، خصوصاً وفق اتفاقيات جنيف، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلا عوائق».

ودعا المسؤولان أيضاً بوتين إلى إجراء «مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني، وإلى إيجاد حلّ دبلوماسي للنزاع».

وأشارت الرئاسة الفرنسية بعيد انتهاء الاتصال إلى أن ماكرون وشولتس طالبا بوتين بالإفراج عن 2500 مقاتل أوكراني كانوا في مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول (جنوب) وباتوا أسرى لدى القوات الروسية. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تبقى «منفتحة على استئناف الحوار» مع كييف، لتسوية قضية النزاع المسلح، بحسب الكرملين. ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا معطلة منذ مارس.

وخلال المكالمة الهاتفية، ركز بوتين أيضاً «على الطابع الخطير لمواصلة إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذراً من أخطار زعزعة أكبر للوضع ومفاقمة الأزمة الإنسانية»، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أمس، إن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، مضيفاً أن الأسلحة ستدعم القوات التي تتصدى للهجوم الروسي.

وكتب ريزنيكوف على صفحته، على «فيسبوك»: «صواريخ هاربون لن تعزز الدفاع عن سواحل بلادنا فحسب، بل ستستخدمها أيضاً فرق أوكرانية مدربة». وقال إن صواريخ هاربون المضادة للسفن سيتم تشغيلها إلى جانب صواريخ نبتون الأوكرانية للدفاع عن سواحل البلاد، بما في ذلك ميناء أوديسا الجنوبي.

وكانت روسيا فرضت بعد بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، حصاراً بحرياً على الموانئ الأوكرانية، وهو ما أعاق صادرات الحبوب الحيوية.

كما استخدمت أسطولها في البحر الأسود لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا، التي بدأت منذ ذلك الحين في تلقي المساعدات العسكرية الغربية.

وقال ريزنيكوف، إن إمدادات صواريخ هاربون جاءت نتيجة تعاون بين عدة دول، مشيراً إلى أن الشحنات من الدنمارك تمت «بمشاركة أصدقائنا البريطانيين».

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الاثنين الماضي، إن الدنمارك ستزود أوكرانيا أيضاً بقاذفة صواريخ هاربون وصواريخ.

وقال ريزنيكوف، إن أوكرانيا تلقت أيضاً مجموعة من قطع المدفعية الثقيلة، منها مدافع هاوتزر الأميركية المعدلة ذاتية الدفع من طراز «إم 109»، والتي ستتيح للجيش الأوكراني ضرب أهداف من مسافات أبعد. وفي الشهر الماضي، قال مسؤول عسكري أميركي كبير، إن الجيش الأميركي بدأ في تدريب عدد صغير من القوات الأوكرانية على استخدام مدافع هاوتزر، مضيفاً أن التدريب يجري خارج أوكرانيا. وتقول أوكرانيا، إنها تريد الحصول على شحنات قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى من طراز «إم 270» أميركية الصنع، واستخدامها لصد القوات الروسية في شرق البلاد.

تجربة روسية جديدة لصاروخ فرط صوتي

أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه نفذ بنجاح تجربة جديدة لصاروخ «كروز» فرط صوتي من طراز «زيركون»، في وقت تصعّد موسكو هجومها في أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع، في بيان، أن الصاروخ «زيركون» أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس في اتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية.

وأضاف المصدر أن الهدف الواقع على مسافة ألف كلم «استهدف بنجاح». وأشار البيان إلى أن عملية الإطلاق جرت في إطار «تجارب أسلحة جديدة» روسية. وأطلق أول صاروخ «زيركون» في أكتوبر 2020. وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينذاك بـ«حدث كبير». وأجريت بعد ذلك تجارب أخرى، ولا سيما انطلاقاً من فرقاطة الأدميرال غورشكوف ومن غواصة تحت سطح المياه.

ومن المقرر تزويد السفن والغواصات التابعة للأسطول الروسي بصوارخ «زيركون»، البالغ مداها حوالي ألف كلم كحدّ أقصى.

وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير الماضي، أعلنت موسكو في مارس أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية من طراز «كينجال» ضد أهداف في هذا البلد، ويعتقد أن ذلك كان أول استخدام لهذا الصاروخ في عمليات قتالية، إذ لم تعلن موسكو من قبل إطلاقه إلا في إطار تجارب.

وتنتمي صواريخ «كينجال» و«زيركون» إلى مجموعة من الأسلحة الجديدة التي طورتها روسيا ويصفها بوتين بأنها «لا تقهر».

توقعات بانضمام خيرسون لروسيا في 2023

كشف مسؤول كبير موال لروسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، أمس، أن القتال الذي يدور على مقربة من المنطقة قد يؤثر على توقيت محاولتها الرسمية الانضمام إلى روسيا، ومن المرجح اتخاذ القرار «بحلول العام المقبل».

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة خيرسون العسكرية والمدنية المدعومة من روسيا، في اتصال مرئي، إن العملية قد تنطوي على استفتاء، في تراجع عن التعليقات السابقة التي ذكر فيها أن الأمر لن يحتاج إلى أي استفتاءات.

ولدى سؤاله عن الجدول الزمني للانضمام إلى روسيا، قال: «لن يحدث ذلك بحلول الخريف، فنحن نعد نظاماً إدارياً، وبعدها سنرى كيف سيكون الوضع بحلول العام المقبل».

وكان ستريموسوف ذكر في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية الروسية في 11 مايو أن خيرسون، الواقعة إلى الشمال من شبه جزيرة القرم والعاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر من القتال في أوكرانيا، ستطلب من الرئيس فلاديمير بوتين ضمها إلى روسيا بحلول نهاية عام 2022.

وتوقعت وكالات المخابرات الأوكرانية والغربية، منذ مارس الماضي، أن تجري موسكو استفتاء على ضم خيرسون إلى روسيا، كما فعلت بعد السيطرة على شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقالت روسيا إن مصير منطقة خيرسون متروك للسكان المحليين لتقريره. وتتعهد أوكرانيا بطرد القوات الروسية من جميع الأراضي التي سيطرت عليها.