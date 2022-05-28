القوات الروسية تتقدم لإحكام السيطرة على دونباس

كييف (وكالات)



هاجمت القوات الروسية مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، أمس، بعد أن أعلنت سيطرتها على بلدة ليمان المجاورة، وهي مركز للسكك الحديدية، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو هجومها في دونباس بشرق البلاد. وتشير المكاسب الروسية في الأيام الأخيرة إلى تحول في تطورات العملية العسكرية التي دخلت الآن شهرها الرابع. ويبدو أن القوات المهاجمة على وشك السيطرة على كل منطقة لوهانسك في دونباس، وهو هدف رئيس للعملية العسكرية الروسية، على الرغم من المقاومة التي تبديها القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها والقوات المتحالفة معها تسيطران الآن بشكل كامل على ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية وتقع غربي نهر سيفرسكي دونيتس في منطقة دونيتسك المجاورة للوهانسك.

لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت، إن المعركة على ليمان مستمرة، حسبما ذكر موقع «زد إن يو إيه» على الإنترنت.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقريرها المخابراتي اليومي، إن القوات الروسية ستحاول على الأرجح عبور النهر في الأيام المقبلة في المرحلة التالية من الهجوم على دونباس. وتقع سيفيرودونيتسك على بعد حوالي 60 كيلومتراً من ليمان على الجانب الشرقي من النهر، وهي أكبر مدينة في دونباس، لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا وتتعرض الآن لهجوم عنيف من الروس.

وقالت الشرطة الأوكرانية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، إن «سيفيرودونيتسك تتعرض لنيران روسية بشكل مستمر».

وقال حاكم منطقة لوهانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس، إن القوات الروسية دخلت بالفعل سيفيرودونيتسك أمس الأول. وأضاف الحاكم سيرهي جايداي أن القوات الأوكرانية تتجه إلى الانسحاب من المدينة لتجنب الوقوع في الأسر.

وتحقق القوات الروسية تقدماً بطيئاً، ولكن مستمراً في دونباس. وكانت أجزاء كبيرة من دونباس بالفعل تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو قبل العملية العسكرية.

وتشمل تكتيكاتهم قصف مدفعي جماعي وضربات جوية دمرت البلدات والمدن.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، إن القوات الأوكرانية صدت ثماني هجمات في دونيتسك ولوهانسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت أن الهجمات الروسية شملت قصفاً بالمدفعية في منطقة سيفيرودونيتسك.

وقال تقرير المخابرات البريطانية: «إذا نجحت روسيا في السيطرة على هذه المناطق، فمن المرجح أن ينظر إليه الكرملين على أنه إنجاز سياسي جوهري». وقال جيداي، إن نحو 90 في المئة من المباني في سيفيرودونيتسك تضررت، مع تدمير 14 بناية شاهقة الارتفاع في القصف الأخير. وأضاف حاكم لوهانسك أن عشرات من العاملين في المجال الطبي كانوا يقيمون في سيفيرودونيتسك، لكنهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى المستشفيات بسبب القصف. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من المعلومات.

وتأتي المكاسب الروسية في شرق أوكرانيا في أعقاب انسحاب قواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف، والهجوم الأوكراني المضاد الذي دفع قواتها للتراجع من مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية.