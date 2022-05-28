إرهابيون يرتكبون مجزرة في الساحل الأفريقي

ارتكب إرهابيون مجزرة بحق قرويين مدنيين في منطقة الساحل الأفريقي لكن الأنباء تضاربت حول حصيلة ضحايا الهجمات الأرهابية.

وأقرت الحكومة في بوركينا فاسو بوقوع المجزرة لكنها لم تعترف بمقتل نحو 50 مدنياً بأيدي الإرهابيين في جنوب شرق البلاد بعدما أعلن محافظ المنطقة حيث وقعت الهجمات ذلك.

وأقر ليونيل بيلغو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان، اليوم السبت، بأنه "في 22 و25 مايو 2022، ارتكب إرهابيون هجمات على السكان، على التوالي في بلدات جورجادجي (إقليم سينو، منطقة الساحل) ومادجوري (مقاطعة كومبينجا، المنطقة الشرقية)".

وأكد بيلغو وقوع 11 قتيلاً في الهجوم الأول في جورجادجي، مضيفاً أن العمليات، التي نفذتها قوات الأمن والدفاع في مادجوري "لم تفضِ إلى العثور على ضحايا في الوقت الحالي".

كان محافظ المنطقة الشرقية قال، في بيان الخميس، إن سكان مادجوري "استُهدفوا من قبل مسلحين مجهولين".

وأضاف المحافظ أن الحصيلة غير النهائية أفادت "بمقتل نحو خمسين شخصاً".

وقال سكان مادجوري، إن الأشخاص، الذين قتلوا، كانوا يغادرون البلدة عندما تعرضوا للهجوم.

وأشار أحد السكان إلى أن "هؤلاء السكان اعترضهم الإرهابيون وأعدموا"، موضحاً أن "جميع الضحايا من الرجال".

وتتعرض بوركينا فاسو وخصوصاً شمالها وشرقها لهجمات الإرهابيين منذ 2015. وينتمي هؤلاء خصوصاً إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

المصدر: آ ف ب