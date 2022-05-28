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بعد مجزرة تكساس.. بايدن يدلي بتصريحات حول الأسلحة الفردية
بايدن أمام طلاب جامعة ولاية ديلاوير
28 مايو 2022 21:29

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بتصريحات حول خطورة الأسلحة الفردية التي تستخدم في عمليات إطلاق النار العشوائي التي تنجم عنها مجازر.
ودان بايدن العنف المسلح بعد هجومي إطلاق نار جماعي في أسبوعين.
 وقال لخريجي جامعة في مسقط رأسه ولاية ديلاوير "لا بد أن نتخذ موقفاً أقوى" لجعل البلاد أكثر أماناً، بما في ذلك للأطفال.وخاطب بايدن جامعة ديلاوير، خلال حفل التخرج قبل أن يزور بلدة أوفالدي بولاية تكساس، حيث اشترى منفذ الهجوم بندقيتين هجوميتين بطريقة شرعية وقتل 19 طفلاً ومعلمين في مدرسة ابتدائية الثلاثاء الماضي.
كما أشار الرئيس إلى هجوم إطلاق نار جماعي في 14 مايو في متجر كبير في بافالو بولاية نيويورك، وربطه بمبدأ "تفوق العرق الأبيض".
وذكر بايدن "في مواجهة مثل هذه القوى المدمرة، يتعين علينا أن نتخذ موقفاً أقوى. يمكن أن نجعل أميركا أكثر أماناً. يمكننا في نهاية المطاف أن نقوم بما يجب علينا لحماية أرواح الأشخاص وأطفالنا".
وتتماشى تصريحات بايدن مع طلبه بعد هجوم تكساس من الأميركيين أن "يقفوا في مواجهة جماعات الضغط المدافعة عن حق حمل السلاح".

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أسلحة
إطلاق نار
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