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مصر وأميركا تبحثان قضايا إقليمية ودولية
سامح شكري، وير الخارجية المصري
28 مايو 2022 20:55

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري أكد، خلال اتصال هاتفي مع بلينكن، ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام، والسعي لمواصلة تعزيزها في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن تداعيات الأزمات الأوكرانية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم، وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها.
وأوضح السفير حافظ أنه تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.

المصدر: د ب أ
مصر
الولايات المتحدة
قضايا إقليمية ودولية
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