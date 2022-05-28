شولتس وماكرون يدعوان إلى وقف العملية الروسية في أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مجدداً إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغرقت 80 دقيقة.

وذكر شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن "المستشار والرئيس الفرنسي حثا، خلال المكالمة، على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية... ودعوا الرئيس الروسي إلى الدخول في مفاوضات مباشرة جادة مع الرئيس الأوكراني وإيجاد حل دبلوماسي للصراع".

وبحسب الكرملين، شدد بوتين على استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات بشأن حل النزاع، التي تم تجميدها "بسبب كييف".

وتناولت المكالمة الهاتفية أيضا بالتفصيل الأمن الغذائي في العالم والمخاوف من حدوث أزمة غذاء بسبب توقف صادرات والحبوب وزيت الطعام والأسمدة من روسيا وأوكرانيا المنتجين الكبيرين للقمح وزيت عباد الشمس.

وخلال المحادثة التي تمت بمبادرة منهما، طالب شولتس وماكرون روسيا بإطلاق سراح المقاتلين الذين كانوا متحصنين في مدينة ماريوبول الأوكرانية.