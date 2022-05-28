إسبانيا ترسل جنوداً وأسلحة إلى الناتو في لاتفيا

تعتزم إسبانيا إرسال جنود وبطارية صواريخ أرض-جو إلى لاتفيا لتعزيز وجودها العسكري في إطار قوات حلف شمال الأطلسي المنتشرة هناك.

وسترسل مدريد 100 عسكري سينضمون إلى نحو 500 منتشرين هناك، وفق ما أفادت السبت صحيفة "إل باييس".وأوردت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسبانية "تعتزم نشر بطارية صواريخ أرض-جو من نوع ناسامس"، أي منظومة صواريخ أرض-جو النرويجية المتقدمة، في توقيت يسعى فيه الأطلسي إلى تعزيز انتشاره في منطقة البلطيق.

وتعليقا على التقرير، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس في تصريح للتلفزيون الإسباني إن "التزامنا تجاه حلف شمال الأطلسي كامل".

وتابعت "لدينا راهنا قوات في لاتفيا وأيضا في ليتوانيا، سفننا منتشرة في المتوسط"، مشددة على "الجاهزية القصوى" لمدريد لتعزيز مساهمتها في عملية عرض الحلف العسكري الغربي قوته.

وجاءت تصريحات روبليس خلال حضورها عرضا عسكريا بمناسبة يوم القوات المسلحة في مدينة هويسكا في شمال إسبانيا، يسبق الذكرى الأربعين لانضمام المملكة إلى حلف شمال الأطلسي في 30 مايو 1982.

وبعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، أعلنت إسبانيا نشر 150 عسكريا إضافيين في لاتفيا لتعزيز قواتها البالغ عديدها 350 جنديا ينتشرون منذ العام 2017. كما تعهّدت مدريد بإمداد كييف بأعتدة عسكرية هجومية، بعدما كانت قد اكتفت بوعد بتوفير دعم عسكري في إطار حزمة مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي.