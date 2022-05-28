القوات الروسية تحقق تقدماً في شرق أوكرانيا

تقترب القوات الروسية من مدينة «سيفيرودونيتسك» الأوكرانية، اليوم السبت، بعد أن أعلنت سيطرتها على بلدة «ليمان» المجاورة، وهي مركز للسكك الحديدية في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية في دونباس بشرق البلاد.

وباتت القوات الروسية على وشك السيطرة على كل منطقة لوجانسك في دونباس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها والقوات المتحالفة معها تسيطر الآن بشكل كامل على بلدة «ليمان»، موقع تقاطع للسكك الحديدية وتقع غربي نهر «سيفرسكي دونيتس» في منطقة دونيتسك المجاورة للوجانسك.

لكن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت، إن المعركة على «ليمان» مستمرة، حسبما ذكر موقع (زد.إن.يو.إيه) على «الإنترنت».

وتقع «سيفيرودونيتسك»، التي تقترب منها قوات روسية، على بعد حوالي 60 كيلومتراً من «ليمان» على الجانب الشرقي من النهر، وهي أكبر مدينة في دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.



