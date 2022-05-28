31 قتيلاً خلال تدافع في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن 31 شخصاً لقوا حتفهم، اليوم السبت، إثر تدافع خلال حفل خيري تنظمه كنيسة في ولاية ريفرز بجنوب البلاد.

وأوضحت جريس إرينج-كوكو المتحدثة باسم شرطة الولاية أن مئات أتوا في وقت مبكر من صباح اليوم للحصول على الطعام واقتحموا البوابة، مما تسبب في حدوث التدافع.

وأضافت: «نفد صبر البعض وبدأوا في التدافع، مما أدى إلى حدوث عمليات دهس. الشرطة موجودة في الموقع وتراقب الوضع، بينما يتم التحقيق في الواقعة».

وقع الحادث في مدينة بورت هاركورت بجنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام نيجيرية محلية بأن الحفل الخيري، الذي أُقيم في ملعب رياضي والذي كانت تنظّمه كنيسة «كينغز آسيمبلي»، تخلله توزيع طعام وهدايا للفقراء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العشرات من الأشخاص تجمعوا من أجل فعالية «شوب فور فري» الخيرية التي تنظمها الكنيسة والتي أقيمت عند نادي «بورت هاركورت بولو كلاب»، واصطف الكثيرون منذ أمس الجمعة للدخول.

ونقل القتلى والمصابين إلى مستشفى بورت هاركورت العسكري القريب.

المصدر: آ ف ب