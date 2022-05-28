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إيرلندا ترصد أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
عينات للكشف عن جدري القردة
28 مايو 2022 17:49

أعلنت وكالة الصحة في إيرلندا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في البلاد.
وقالت مؤسسة الخدمات الصحية، في بيان، إنه يجرى أيضاً التحقق من حالة أخرى يشتبه بها.
وأعلنت حوالي 20 دولة رصد بؤر للمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه بها.
وظهرت معظم الحالات في أوروبا وليس في بلدان وسط وغرب أفريقيا حيث يتوطن الفيروس. ولم يتم تسجيل أي وفيات خلال التفشي الراهن.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن الفيروس قابل للاحتواء بإجراءات تشمل الاكتشاف السريع للحالات وعزلها وتعقب المخالطين.

المصدر: وكالات
جدري القرود
إيرلندا
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