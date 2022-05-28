أوكرانيا تتسلم صواريخ ومدافع متطورة.. وبوتين يحذّر

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، إن أوكرانيا بدأت في تلقي صواريخ ومدافع متطورة فيما حذر الرئيس الروسي من «زعزعة» الوضع أكثر نتيجة تسليم أسلحة إلى كييف.

وقال ريزنيكوف، إن بلاده تسلمت صواريخ «هاربون» المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع «هاوتزر» ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، مضيفاً أن الأسلحة ستدعم قدراتها العسكرية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، على صفحته على موقع فيسبوك «صواريخ هاربون لن تعزز الدفاع عن سواحل بلادنا فحسب بل ستستخدمها أيضاً فرق أوكرانية مدربة».

وأضاف أن صواريخ «هاربون» المضادة للسفن سيتم تشغيلها إلى جانب صواريخ «نبتون» الأوكرانية للدفاع عن سواحل البلاد، بما في ذلك ميناء أوديسا الجنوبي.

وقال ريزنيكوف، إن إمدادات صواريخ «هاربون» جاءت نتيجة تعاون بين عدة دول، مشيراً إلى أن الشحنات من الدنمارك تمت «بمشاركة أصدقائنا البريطانيين».

وأكد ريزنيكوف أن أوكرانيا تلقت أيضاً مجموعة من قطع المدفعية الثقيلة، منها مدافع «هاوتزر» الأميركية المعدلة ذاتية الدفع من طراز «إم 109» والتي ستتيح للجيش الأوكراني ضرب أهداف من مسافات أبعد.

في الأثناء، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، من «خطورة» تسليم أسلحة غربية إلى أوكرانيا، مؤكداً أن ذلك يهدد بزعزعة الوضع أكثر في هذا البلد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفاد الكرملين، في بيان صدر في ختام المكالمة، أن «الرئيس الروسي شدد على خطورة الاستمرار في إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذراً من مخاطر زعزعة الوضع أكثر ومفاقمة الأزمة الإنسانية».