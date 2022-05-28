بوتين مستعد للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، اليوم السبت، «استعداد» بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب «بلا قيود» من أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الروسية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال بوتين، بحسب بيان صدر عن الكرملين في ختام المكالمة، إن «روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية القادمة من المرافئ الواقعة على البحر الأسود».

يأتي هذا الموقف الروسي على خلفية المخاوف من وقوع أزمة غذائية خطيرة بسبب توقف صادرات الحبوب وزيت الطعام والأسمدة.