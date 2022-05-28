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روسيا تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ليمان بشرق أوكرانيا
روسيا تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ليمان بشرق أوكرانيا
28 مايو 2022 15:30

 أعلن الجيش الروسي أنه سيطر بشكل كامل على بلدة ليمان الصغيرة، ذات الأهمية الإستراتيجية، شرقي منطقة دونباس الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم السبت: «من خلال العمل المشترك لوحدات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، جرى تحرير بلدة كراسني ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين».
الجدير بالذكر أن كراسني ليمان هو الاسم القديم لليمان التي ترجع إلى زمن الاتحاد السوفييتي.

وتتمتع ليمان بأهمية استراتيجية، حيث إنها نقطة التقاء خطوط حديدية، ورابط بري لمراكز تجمع سكاني في سفيرودونيتسك وليسيشانسك إلى الشرق، وكراماتورسك إلى الجنوب الغربي.
وتحدث كوناشينكوف أيضاً عن قصف جوي وصاروخي كثيف على بلدتي باخموت وسوليدار في دونيتسك أوبلاست، وقال إنه جرى ضرب مواقع القيادة ومخازن الذخيرة، بين أشياء أخرى.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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