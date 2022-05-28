الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
28 مايو 2022 14:34

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تصفية 260 قومياً وإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز «سو25-».
وأكدت الدفاع الروسية تدمير 11 مركز قيادة و67 نقطة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، و8 مخازن ذخيرة ومقتل 260 من القوميين خلال اليوم الماضي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلت وكالة سبوتنيك مقتطفات منه اليوم السبت، إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين طراز سو25- ومروحية من طراز مي8- و18 طائرة مسيرة في أنحاء متفرقة.
وقال الناطق باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم، «نتيجة للعمليات المشتركة لقوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم تحرير مدينة كراسني ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين».
وأضاف كوناشينكوف: «تم تدمير 5 مراكز قيادة ومراقبة و17 نقطة تجمع للأفراد والمعدات و4 مستودعات ذخيرة بالقرب من مدن نيركوفو وباخموت وميرونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية».

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
أشخاص يعملون خلال الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة في ريسيفي ، البرازيل
عربي ودولي
مقتل وتشريد العشرات بانهيارات أرضية في البرازيل
اليوم 10:59
كلوب: احجزوا فندق نهائي العام المقبل!
الرياضي
كلوب: احجزوا فندق نهائي العام المقبل!
اليوم 10:56
اكتشاف أنواع جديدة من السحالي
دنيا
اكتشاف أنواع جديدة من السحالي
اليوم 10:55
فينيسيوس.. «وجه السعد»
الرياضي
فينيسيوس.. «وجه السعد»
اليوم 10:53
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
الرياضي
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©