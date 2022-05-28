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كييف تعد ببذل أقصى الجهود للدفاع عن دونباس
كييف تعد ببذل أقصى الجهود للدفاع عن دونباس
28 مايو 2022 11:39

تعهدت كييف بذل جهودها القصوى للدفاع عن دونباس حيث كثف الجيش الروسي هجومه ما دفع القوات الأوكرانية إلى التفكير في انسحاب استراتيجي في بعض خطوط الجبهة في هذه المنطقة الواقعة في شرق البلاد، لتجنب محاصرتها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو، أمس الجمعة، إن "الوضع في دونباس صعب جدا"، مؤكدا "نحن نحمي أرضنا ونفعل كل شيء لتعزيز" الدفاع عن هذه المنطقة.
وكانت قوات الدفاع عن أراضي "جمهورية" دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا (شرق) والمعلنة من جانب واحد، كتبت على تطبيق "تلغرام" أنها "سيطرت بشكل تام" على بلدة ليمان "بدعم" من الجيش الروسي.
فيما لم يعلق الجيش الروسي ولا الجيش الأوكراني على الفور على هذه المعلومات التي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها من مصدر مستقل.

وبعد الهجوم غير المجدي على كييف وخاركيف (شمال شرق) في بداية الحرب التي شنتها روسيا في 24 فبراير، تركزت القوات الروسية في شرق أوكرانيا بهدف معلن هو السيطرة على حوض دونباس الغني بالمناجم والخاضع جزئيا منذ 2014 لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو.

 

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
كييف
فلاديمير زيلينسكي
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