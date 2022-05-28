شنغهاي الصينية تقترب من إنهاء الإغلاق بعد قيود كورونا

تقدمت مدينة شنغهاي الصينية بشكل أكبر نحو إعادة الافتتاح التدريجي بعد شهرين من الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الوقت الذي احتفظت فيه العاصمة بكين بالقيود التي قلصت الحركة بشكل كبير حتى مع انخفاض أعداد الإصابات.

وتهدف شنغهاي بشكل أساسي إلى إنهاء إغلاقها اعتباراً من الأربعاء القادم. وقد سُمح لعدد أكبر من الناس بالخروج من منازلهم وسُمح لمزيد من الشركات بإعادة فتح أبوابها في الأسبوع الماضي على الرغم من أن معظم السكان لا يزالون قابعين إلى حد كبير في مجمعاتهم السكنية وتقتصر معظم المتاجر على خدمات التوصيل.

وحث مسؤولو شنغهاي على استمرار التحلي بالحذر، اليوم السبت، على الرغم من أن الغالبية العظمى من سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليوناً يعيشون في مناطق مصنفة على أنها أقل خطورة.