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16 ألف حفل في شوارع بريطانيا احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة
16 ألف حفل في شوارع بريطانيا احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة
28 مايو 2022 09:29

 من المتوقع أن يقيم البريطانيون أكثر من 16 ألف حفل في شوارع بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة باليوبيل البلاتيني للملكة خلال الفترة من 2 وحتى 5 يونيو.
وتلقت المجالس في مختلف أنحاء إنجلترا "عددا كبيرا" من الطلبات من سكان يرغبون في الاحتفال بالذكري السنوية السبعين لتولي الملكة العرش، وفقا لرابطة الحكومة المحلية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الرابطة قولها، إن العديد من المجالس تغاضت عن رسوم إغلاق الطرق، وكان الاحتفال باليوبيل الماسي (الذكرى السنوية الخمسين) لتولي الملكة العرش قد شهدت إغلاق 9500 طريقاً في عام 2012 .
وأظهر استطلاع سريع أجرته رابطة الحكومة المحلية لنحو 12 مجلساً أنهم وافقوا على إقامة ألف حفل في الشوارع.
وبتعميم النسبة على الصعيد الوطني، فيمكن أن يعني هذا إقامة 16 ألف حفل في الشوارع للاحتفال بالذكري السنوية السبعين لتولي الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
الملكة إليزابيث
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