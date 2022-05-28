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مقتل 8 أشخاص جراء انهيارات أرضية جنوب الصين
مقتل 8 أشخاص جراء انهيارات أرضية جنوب الصين
28 مايو 2022 09:15

لقي 8 أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جنوب شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، عن مكتب معلومات مقاطعة ووبنج قوله إنه تم العثور على خمسة ضحايا في مبنى أحد المصانع المنهارة بينما تم العثور على ثلاثة ضحايا آخرين في مبنى سكني منهار أمس الجمعة.
وبدأت الأمطار الغزيرة الخميس الماضي في ووبنج، على بعد 210 كيلومترات من مدينة شيامين الساحلية، عاصمة إقليم فوجيان.
وتسببت العاصفة في تدمير محاصيل وانقطاع الكهرباء وتدمير 39 منزلاً في المقاطعة، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، كما وتم إجلاء 1600 شخص.

المصدر: د ب أ
الصين
انهيارات أرضية
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