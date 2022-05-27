كشف تقصير من الشرطة والطوارئ أثناء مجزرة تكساس

كشف مسؤول كبير في ولاية تكساس الأميركية، الجمعة، بأنّ الشرطة اتخذت "قرارا خاطئا" بعدم دخولها بسرعة إلى المدرسة الابتدائية في "يوفالدي" حيث تحصّن مطلق النار وارتكب مجزرة.

وقالت السلطات إن أطفالا مذعورين اتصلوا برقم الطوارئ 911 ست مرات على الأقل من فصل في المدرسة وناشدوا الشرطة التدخل.

وقال العقيد ستيفن مكراو مدير إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس، خلال مؤتمر صحفي "بنظرة استرجاعية... عندما أجلس الآن بهدوء، أرى أن القرار لم يكن صائبا.. كان قرارا خاطئا".

وأضاف، مجيبا عن تساؤلات حول سبب انتظار الشرطة وصول دعم لدخول المدرسة، "مما نعرفه، نعتقد أنه كان يجب الدخول بأسرع ما يمكن".

تلقت الشرطة مكالمات عديدة من أطفال كثر في الفصلين الدراسيين المتضررين، بينها مكالمة من طفلة في الساعة 12:16 ظهرا أي قبل أكثر من نصف ساعة من تدخل الشرطة في الساعة 12:50.

خلال إحدى مكالماتها الأولى، قالت التلميذة، التي أكدت مقتل عدة أشخاص، "من فضلكم، أرسلوا الشرطة الآن".

لكن 19 شرطيا انتظروا، في مكان الحادث، وصول وحدة تدخل من شرطة الحدود لنحو ساعة بعد اقتحام مطلق النار سلفادور راموس المبنى الثلاثاء حيث قتل المراهق، البالغ 18 عامًا، 19 طفلاً ومعلمين اثنين.

وبعد أن ألحّ عليه الصحفيون لشرح هذا التأخير الذي انتُقد بشدة، قال المسؤول إن عناصر الشرطة اعتقدوا أنه "قد لا يكون هناك ناجون".

لكن إحدى الطالبات أبلغت الشرطة، أثناء إحدى المكالمات، أن "ثمانية إلى تسعة طلاب على قيد الحياة"، وفق ما كشف مكراو.وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت أولياء أمور في حالة من الهياج خارج المدرسة وهم يتوسلون للشرطة اقتحام المبنى خلال الهجوم لدرجة أن الشرطة اضطرت لتقييد بعضهم.

وتوصي بروتوكولات التعامل الأمنية المعيارية للشرطة في حالة التعامل مع مطلق نار نشط في مدرسة بالتعامل معه دون تأخير وهو ما اعترف به ماكراو الجمعة.