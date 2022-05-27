فيتو روسي ـ صيني يعرقل تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

نيويورك (وكالات)

استخدمت الصين وروسيا حقّ النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، أمس، ضدّ مشروع قرار أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية، وهو ما يعكس، بشكل واضح، انقساماً يمكن أن تستفيد منه بيونج يانج.

وعبّر عدد من حلفاء واشنطن عن أسفهم لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار. لكن الأميركيين يرون أنّ عدم التحرك في هذا الوضع «أسوأ من سيناريو عرقلة بلدين لتبنّي القرار»، كما ذكر سفير طلب عدم كشف هويته.

وأشارت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مبررة الخطوة، إلى أنه منذ 2017 حين تبنى مجلس الأمن بالإجماع ثلاث مجموعات من العقوبات القاسية، «لم يؤد ضبط النفس والصمت من قبل المجلس إلى إزالة التهديد ولا حتى إلى خفضه».

وأضافت السفيرة الأميركية: «بل بالعكس، شكل جمود المجلس تشجيعا لكوريا الشمالية».

وقبل التصويت، أكد السفير الصيني تشانغ جون لصحافيين رفض بكين «التام» لأي «محاولة لجعل آسيا ساحة معركة، أو لإثارة مواجهات أو توتر فيها».

ودعا تشانغ جون الولايات المتحدة إلى «العمل على تشجيع حل سياسي»، مؤكداً أن عقوبات جديدة سيكون لها عواقب إنسانية في كوريا الشمالية.أما سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فقد اتهم الولايات المتحدة بتجاهل دعوات بيونغ يانغ إلى وضع حد «لأنشطتها العدائية».

وبعد الفيتو الروسي والصيني، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة شملت مصرفين روسيين متهمين بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخزانة إنها بصدد تجميد أي أصول أميركية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك سبوتنيك ومؤسسات روسية تتهم بالعمل مع كوريا الشمالية.