روسيا تتهم أوكرانيا بتخريب عملية التفاوض

عواصم (وكالات)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة مع المستشار النمساوي، أمس، أوكرانيا «بتخريب» عملية المفاوضات بين البلدين. وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين أبلغ المستشار كارل نيهامر بالإجراءات التي تتخذها روسيا لتأمين ممر آمن للسفن من بحر آزوف والبحر الأسود. واعتبر بوتين أن تحميل روسيا مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب الحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا، «لا أساس له»،

وأكد، خلال الاتصال مع نيهامر، أن محاولات تحميل روسيا مسؤولية صعوبات تسليم المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية لا أساس لها. وأشار الرئيس الروسي مجدداً إلى «العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا» على أنها سبب الأزمة الغذائية.

وكان بوتين قال لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبرى لتجاوز الأزمة الغذائية بفضل تصدير الحبوب والأسمدة إذا رفع الغرب القيود ذات الدافع السياسي.

وإنتاج أوكرانيا، المصدرة الكبرى للقمح والذرة، عالق بسبب المعارك.

من جهتها لا تريد روسيا، المصدر الكبير أيضاً للحبوب، بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب العقوبات الغربية التي تطال القطاعات المالية واللوجستية. وينتج البلدان ثلث القمح عالمياً.

وأحدث النزاع اضطراباً في التوازن الغذائي العالمي، وأثار مخاوف من أزمة خطرة تطال خصوصاً الدول الفقيرة.

من جانب آخر، دعا بوتين خلال الاتصال الهاتفي الأوكرانيين إلى «إزالة الألغام بأسرع وقت ممكن من الموانئ بهدف السماح بمرور السفن العالقة».

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا-نوفوستي» عن مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف قوله، إن القوات الروسية تفتح ممرين بحريين يومياً لإفساح المجال أمام مغادرة السفن مرافئ ماريوبول الواقعة على بحر آزوف وخيرسون وميكولاييف وتشورنومورسك وأوتشاكيف وأوديسا ويوجيني على البحر الأسود.

وقال إن «القوات المسلحة الروسية تفتح يومياً ممرين بحريين إنسانيين من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء بتوقيت موسكو». وأعلنت موسكو، يوم الأربعاء أن ميناء ماريوبول استأنف أنشطته بعدما نزعت الألغام منه، بعد شهر على إعلان روسيا السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

من جهته، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الرئيس بوتين أبلغه بأن موسكو ستفي بالتزاماتها المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي ومستعدة لمناقشة تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما قاله بوتين عن شحنات الغاز قال نيهامر: «تطرق أيضاً للموضوع وقال إن كل الشحنات ستتم بالكامل».

وفي بيان منفصل، قال الكرملين إن روسيا أكدت مجدداً عزمها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي للنمسا، التي تحصل على 80 في المئة من الغاز الذي تستهلكه من روسيا.

واتهم الكرملين أوكرانيا بالتسبب في تجمد محادثات السلام بين البلدين، قائلاً إن ما تريده كييف غير واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اتصال مع صحفيين: «القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، وهذا لا يسمح لنا أن نستوعب بشكل كامل ما يريده الجانب الأوكراني». وجرت آخر مفاوضات سلام مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 مارس. واستمرت الاتصالات عن بُعد لفترة، لكن كلا الجانبين يقولان الآن إنها توقفت.

وفي هذه الأثناء، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بشن «حرب شاملة» على بلاده متوقعاً أن تستمر «لوقت طويل».

وقال لافروف، خلال اجتماع مع مسؤولي مناطق روسية، أن «الغرب أعلن حرباً شاملة علينا، ضد العالم الروسي بأسره».

وفي وقت شددت القوى الغربية العقوبات على موسكو رداً على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، رأى لافروف أنه «يمكن القول بثقة إن هذا الوضع سيلازمنا لوقت طويل».