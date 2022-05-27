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رفع سعر الخبز في لبنان
أرشيفية
28 مايو 2022 02:06

بيروت (وكالات)

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، رفع سعر ربطة الخبز، في وقت واصلت فيه الليرة اللبنانية هبوطها أمام الدولار في السوق السوداء، لتسجل أدنى مستوياتها عند 37700 ليرة للدولار الواحد. وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي: «ربطة الخبز من القياس الصغير وزن 365 غراماً بـ9 آلاف ليرة (نحو ربع دولار)، ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 825 غراماً بـ15 ألف ليرة (نحو 0,40 دولار)». وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية «السوداء» بشكل كبير، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر صرف الدولار في هذا السوق، تراوح سعر الدولار الواحد بين 37700 و37600 ليرة لبنانية.

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