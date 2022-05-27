اليمن.. 49 ألف انتهاك «حوثي» بحق المعلمين

عدن (الاتحاد)

كشف تقرير رصد حقوقي لنقابة المعلمين اليمنيين، عن توثيق 49 ألف انتهاك في قطاع التعليم ومنتسبيه خلال الفترة 24 أكتوبر 2014 حتى 30 ديسمبر 2021، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وبين التقرير الذي صدر بعنوان «أثار الحرب على قطاع التعليم في اليمن» ونشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الانتهاكات توزعت بين القتل العشوائي والاغتيالات والموت تحت التعذيب والإصابات والاعتقالات والإخفاء القسري والتهجير القسري وتفجير المنازل ومصادرة المنازل والأملاك لمعلمين، والفصل التعسفي من الوظيفة العامة، والتسريح القسري للمعلمين واستبدالهم بعناصر طائفية تابعة للميليشيات، مصادرة الرواتب، تفجير المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو سجون ومعتقلات خاصة.

ورصد التقرير حالات انتهاك تمثلت في تجنيد الأطفال واستخدام المدارس لإقامة دورات وفعاليات طائفية، وتغيير المناهج التربوية بمناهج طائفية تكرس ثقافة الموت والكراهية والقتل والعداء لليمنيين وللدول المجاورة وإقامة فعاليات طائفية ودورات ثقافية وإجبار المعلمين والطلاب على حضورها، وإجبار الفتيات على التسريح من التعليم وفرض رسوم جباية كبيرة على الطلاب والطالبات لإجبارهم على ترك المقاعد الدراسية، إلى جانب تغيير أسماء المدارس بأسماء رموز الميليشيات الحوثية.

وأوضح التقرير أن فرق الرصد تمكن من توثيق 1580 حالة قتل لمعلمين وجرح 2642 آخرين في مناطق سيطرتها من خلال القنص والقتل المباشر خارج القانون والاغتيالات والاستهداف لمنازلهم وأحيائهم بالقذائف والصواريخ والمسيرات، إلى جانب توثيق 22 معلماً وتربوياً قضوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات.

وأشار التقرير أن فرق الرصد تمكنت من توثيق 25 مدرسة فجرتها ميليشيات الحوثي وتحويل 22 مدرسة أخرى إلى ثكنات عسكرية وسجون، و74 مدرسة تمترسوا بألياتهم العسكرية فيها.