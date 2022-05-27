الأمم المتحدة تدعو «الحوثي» لنزع الألغام من جامعة الحديدة

عدن (وكالات)

حث رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها» مايكل بيري ميليشيات الحوثي الإرهابية نزع الألغام من جامعة الحديدة ومنشآت عامة أخرى.

وقال بيري إن زيارته إلى مواقع مختلفة في مدينة الحديدة جاءت كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تنسيق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في المحافظة.

وحسب بيان نشرته البعثة في موقعها الرسمي فقد زار بيري «البنية التحتية المدنية التي تحتاج إلى إزالة الألغام مثل جامعة الحديدة».

وخلال الزيارة، طلب بيري من ميليشيات الحوثي إزالة الألغام الأرضية والمتفجرات.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية فخخت جامعة الحديدة كغيرها من المنشآت المدنية الواقعة في خطوط التماس سابقاً أثناء انتشار القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة جاعلة منها خطوطاً دفاعية.

وبذلت هندسة القوات المشتركة نجاحات كبيرة في تطهير الأحياء والمنشآت التي كانت قد حررتها في أطراف مدينة الحديدة من ألغام ميليشيات الحوثي.